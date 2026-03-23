トリミングを絶対にしなければならない犬種5選 犬のトリミングとは、ハサミやバリカンを使って被毛をカットして整えることを指します。見た目を美しくするだけでなく、衛生や健康を保ち、犬が快適に暮らすために不可欠なお手入れです。 しかし、すべての犬に必要なお手入れというわけではありません。トリミングが必要な犬種とそうでない犬種がいるのです。では具体的に、トリミングが必要なのはどの犬種なのでしょうか？ここ