【バッグ迷子からの脱却白書】街を歩けばかなりの数に遭遇する“黒リュック”。どんなファッションにも合い、ビジネスシーンにも違和感なく溶け込み、重い荷物だって負担なく持ち歩ける。両手が空くというメリットもある。人気があることも納得です。元々ビジネスシーンにリュックはちょっと、というイメージでしたが、東日本大震災以降は歩きやすいということもあり一気に広まりました。そんな、オンもオフもどちらも使える“最強