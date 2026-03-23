この記事の画像を見る人気恋愛リアリティ番組参加者の「その後」を追う本連載。今回は、恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4でバチェラーを務めた実業家の黄皓さんを取材。黄さんは『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン1に参加後、4代目バチェラーに異例の抜擢。番組終了後、ファイナルローズを渡した女性と結婚するも、ほどなくして離婚。現在は再婚し、一児の父となっている。実業家、そして父として挑戦し