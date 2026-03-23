「Audi Women's Driving Experience」は2019年から始まり、2022年からは3月8日の国際女性デーに固定開催をしている。会場は体験施設が充実するポルシェ・エクスペリエンスセンター東京だ。当日の参加者は欠席もなく満員の24名。4倍近い応募があったのは今年、土曜日だったこともあるかもしれないが、年々参加希望は増え続けているようで、継続の効果と想像できる。【画像】スムースドライビング、ブレーキング体験、スピン回避体験