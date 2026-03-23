BTSの新章が始まった――。3月21日20時より韓国・光化門広場にてBTSがカムバックライブ『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催した。およそ3年半ぶりとなる完全体でのステージは、この日を世界中のARMY（ファンの呼称）が待ち望んでいたことを証明するひと時となった。 （関連：【写真あり】BTS、約10万人超が目撃した規格外のカムバックライブの様子） 設置された特設ステージは、まるで都