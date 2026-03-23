放課後に友達と撮ったプリ、手帳に貼り込んで見せ合ったあの時間。そんな記憶に残る一枚や二枚があるのではないでしょうか。プリクラが日本に登場して、今年でなんと30年。その節目を記念した企画展「ウチらのプリ展 〜Dear令和 By平成〜」が、2026年3月20日（金）から4月5日（日）まで、PENBASE渋谷で開催中です。主催はフリュー株式会社。入場は無料で、春休みに気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。会場は3ゾーン構成、全1