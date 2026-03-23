プロ注目の山梨学院・菰田が長崎日大戦で負傷…左手首付近の骨折と診断第98回選抜高校野球大会の大会本部は23日、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が左手首付近の骨折と診断されたと発表した。日米のプロ球団から注目を集めるドラフト上位候補の二刀流を襲った予期せぬアクシデント。高野連側からのショッキングな最新情報に、ネット上の高校野球ファンからは「まじか……」「残念過ぎる」と悲鳴が上がっている。菰田は22日に行