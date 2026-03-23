三重―佐野日大8回表、2死一、二塁で佐野日大・桜岡を空振り三振に仕留め、喜ぶ三重・上田＝甲子園三重が競り勝った。上田が8回2/3を散発4安打に抑えて無失点。丁寧にコースを突き、無四球で打たせて取った。打線は0―0の六回に福田、秋山の連打などで2死満塁と攻め、大西の左前打で2点を奪い、均衡を破った。佐野日大は鈴木が7回2失点と力投。打線は2点を追う九回2死から連打で一、二塁としたが、得点できなかった。