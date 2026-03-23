2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。朝ドラ部門の第3位は――。▼第1位｢ばけばけ｣では描きづらい…｢セツのため｣でも｢松江が寒い｣でもない"熊本移住"を決めた小泉八雲の真意▼第2位｢セツとの散歩｣だけが救いだった…｢ばけばけ｣では描きづらい､小泉八雲が熊本で味わった"3年間の孤立"▼第3位ハーンの年収は約1億円､貯金1.6億円､本の印税5200万円…それでも熊本をわずか3年