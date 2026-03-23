これまで大きな病気とは無縁だった美川憲一さん（79）は昨年、洞不全症候群の発覚後に立て続けにパーキンソン病も発症していることがわかり、一時は「死を意識した」という。しかし、持ち前の「しぶとさ」で奮起し、3月には復帰後初となるテレビ生歌唱も行なった。そんな中、今年5月で80歳となる美川さんに終活のことを聞いた。〈前後編の後編〉 【画像】「70周年に向けて、しぶとく生きるわよ」と語る美川憲一さんのデビュ