＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞初日に「76」のスコアで121位と出遅れた岩井明愛だが、2日目に「66」、3日目に「73」、最終日は「67」をマークし、トータル6アンダー・27位タイまで巻き返してフィニッシュした。【写真】どこが変わった？岩井姉妹の新オウンネームそれでも「内容としては悔しい」と表情を引き締める。最終日はボギー