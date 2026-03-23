2026年3月19日から22日にかけて行われた「フォーティネット ファウンダーズ カップ」は、渋野日向子にとって、再起への微かな光と、拭いきれぬ課題が交錯する時間となった。 静かなる停滞と、浮き彫りになる現実 渋野は初日、2日目ともにオーバーパーを叩き、カットラインに届かず週末を前に姿を消した。山下美夢有や畑岡奈紗が上位で優勝争いを展開する中、渋野のスコアカードは動かぬ現実