2026年3月19日から22日にかけて行われた「フォーティネット ファウンダーズ カップ」は、渋野日向子にとって、再起への微かな光と、拭いきれぬ課題が交錯する時間となった。

静かなる停滞と、浮き彫りになる現実

渋野は初日、2日目ともにオーバーパーを叩き、カットラインに届かず週末を前に姿を消した。山下美夢有や畑岡奈紗が上位で優勝争いを展開する中、渋野のスコアカードは動かぬ現実を突きつけた。

安定と不一致の境界線

ショットの精度そのものは、決して悲観的な状態ではなかった。フェアウェイキープ率は初日14分の10、2日目は14分の11。パーオン率も18ホール中12、13回と、グリーンを捉える力は維持されていた。

しかし、その安定をスコアへと昇華させる「最後のひと押し」が、今大会も欠落していた。 2日間のパット数は「31」と「32」。決定的なバーディパットがカップの縁を舐め、パーを拾い続ける苦しい展開。ショットの復調がスコアに直結しないもどかしさが、予選落ちという結果に集約された。

岐路に立つ「元女王」の現在地

上位陣が二桁アンダーを記録する伸ばし合いの展開において、二日間連続の「73」という停滞は、トップレベルの競争から一歩後退していることを示唆する。かつての爆発力は影を潜め、堅実さが裏目に出るような、攻めきれないゴルフが続いた。

一方で、ショットの安定感が増している点は、評価すべき側面でもある。大叩きをせず、耐え忍ぶ術は身についている。必要なのは、その土台の上に築く「勝ち切るための牙」だろう。

2026年シーズン、いまだ道半ば。 次なる戦いへ向け、渋野に残された時間は、刻一刻と過ぎ去っていく。