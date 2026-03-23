お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。スポーツ界の大物から突然、ダイレクトメール(DM)が送られてきたことを明かした。岡村は「朝青龍から突然DMきてん。最近」と切り出し、大相撲の第68代横綱・朝青龍であるドルゴルスレン・ダグワドルジ氏からDMが送られてきたことを報告。あまりに突然のコンタクトだった