お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。スポーツ界の大物から突然、ダイレクトメール(DM)が送られてきたことを明かした。

岡村は「朝青龍から突然DMきてん。最近」と切り出し、大相撲の第68代横綱・朝青龍であるドルゴルスレン・ダグワドルジ氏からDMが送られてきたことを報告。

あまりに突然のコンタクトだったため「本物かな？」と怪しんだものの「認証マークがついてるし、本物やと思って」と確信。「それで、朝青龍はなんでか分からんけど、俺のこと兄貴って言うねん。“兄貴！今何してるんですか？”って。なんでやろな？」と明かした。

さらに「俺が料理の写真とかをポンッてインスタに上げたら、“兄貴、これおいしいの？”って（DMが来る）。おいしいですよって教えてあげると“ええ！”みたいな。ビックリした顔の絵文字とかいっぱい入れてきてくれる。もしかしたらどこかで会えるかもわからん」と、DMを通じて交流していることを明かし、これには相方の矢部浩之も「おもしろいな〜」と笑っていた。