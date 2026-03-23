ⒸKAMATAMARESANUKI サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループのカマタマーレ讃岐は22日、ホームで奈良クラブと対戦しました。 カマタマーレは前半7分、今シーズン初先発の牧山が中央にクロス。前川が頭で合わせて先制します。 一度、奈良に追い付かれますが、前半24分に再び牧山がクロス。後藤がスライディングシュートを決めて勝ち越します