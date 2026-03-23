3月20日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」のひらかわあや氏による応援イラストが公開された。 公開されたのは、3人でピースをするフリーレン一行のイラスト。冬服姿の一同が可愛らしいタッチで描かれている。 【応援イラスト公開】 『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』の ひらかわあや先生 あり