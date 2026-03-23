JRAは23日、大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）に特別登録している日本馬のレーティング順位を発表した。1位は昨年のドバイシーマクラシックを制したダノンデサイルで125。昨年のダービー馬クロワデュノールは122、昨年の宝塚記念を制したメイショウタバルが121で、トップ3は昨年のG1を制した3頭が占めた。今年のAJC杯覇者ショウヘイ、中山記念勝ち馬レーベンスティールの2頭が117で続く。