【私の人生を変えた一曲】【写真】杉本哲太は連ドラ2本にTBS日曜劇場まで…「銀蝿一家」一番の出世頭が引っ張りだこなワケJhonnyさん（横浜銀蝿 ギタリスト・シンガー／67歳）◇◇◇1980年代に一世を風靡したロックンロールバンド「横浜銀蝿」。ギター＆ボーカルのJohnnyさんが作詞・作曲した「男の勲章」が2018年にはドラマ「今日から俺は！！」の主題歌になり、ツッパリソングが再び大人気に。ミュージシャン