3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが、翌24日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦に向けたインジュアリー・リポートから外れ、戦列復帰を飾ることとなった。 今シーズンのウィリアムズは、オフに手術を受けた右手首を回復させるため、レギュラーシーズン最初の19試合を欠場。昨年11月29日のフェニックス・