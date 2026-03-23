王者サンダーのジェイレン・ウィリアムズが日本時間24日のシクサーズ戦で復帰へ

3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが、翌24日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦に向けたインジュアリー・リポートから外れ、戦列復帰を飾ることとなった。

今シーズンのウィリアムズは、オフに手術を受けた右手首を回復させるため、レギュラーシーズン最初の19試合を欠場。昨年11月29日のフェニックス・サンズ戦で初出場を飾るも、2度のハムストリング負傷で戦線離脱を余儀なくされ、今年2月12日のサンズ戦を最後に欠場が続いていた。

26試合のみの出場とはいえ、今シーズンのウィリアムズはチーム2位の平均17.5得点5.4アシストに4.7リバウンド1.3スティールを記録。昨シーズンにオールスター、オールNBAサードチーム、オールディフェンシブセカンドチーム入りを果たした実力者だけに、この男が復帰して調子を上げることになれば、2連覇を目指すサンダーにとって追い風になる可能性が十分ある。

なお、サンダーは23日を終えて11連勝中。ウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの56勝15敗を誇り、すでに「NBAプレーオフ2026」出場も決めている。