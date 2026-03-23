いよいよ具体化 中部横断道の「山梨−長野」中部地方を南北に結ぶ高規格道路「中部横断道」が、全通に向けて大きく動き出しています。【キツい！】これが「中部横断道」未開通区間と“過酷な現道”です（地図／写真）中部横断道は静岡市清水区の新東名を起点とし、中央道を経由して長野県小諸市の上信越道を終点とする道路です。中央道より南側は「新清水JCT−双葉JCT」までの区間が2021年までに順次開通、静岡県と山梨県が直