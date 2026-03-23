元衆院議員の山尾志桜里氏が2026年3月22日にXを更新。かつて「安倍政治を許さない」というフレーズで政権批判をしたことを反省していると明かした。「安倍外交が今も日本外交を底堅く支えているのは事実」山尾氏は2009年に民主党公認で衆議院議員に初当選。2016年に民進党の幹事長を務め、2017年に立憲民主党に入党。その後、2020年に国民民主党に入党していたが、2025年に離党している。山尾氏は21日、女性初の国連難民高等弁務官