【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 0−5 横浜F・マリノス（3月22日／MUFGスタジアム）【映像】虹がかかったような「華麗ゴラッソ」横浜F・マリノスのMF天野純が、美しすぎるミドルシュートでスーパーゴール。レジェンド・中村俊輔を彷彿とさせる一撃にファンが大歓喜している。横浜FMは3月22日の明治安田J1百年構想リーグの第8節で、川崎フロンターレとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。50,275人の大観衆が駆