「CX-60」「CX-80」の機能性・快適性・安全性がさらに向上 マツダCX-60 XD-ハイブリッド・プレミアムスポーツ｜Mazda CX-60 XD-Hybrid Premium Sports マツダのラージ商品群は、人を中心としたクルマづくりの考え方のもと、ドライバーとクルマが一体となる走りの楽しさを高い次元で実現することを目指したシリーズである。エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースAWDを採用したプラットフォー