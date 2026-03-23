大谷がかつての盟友と再会した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間3月22日、エンゼルスとのオープン戦に臨んだ。大谷翔平は「1番・DH」で先発出場。試合前には、エンゼルス時代のチームメイトである盟友マイク・トラウトと再会した。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック髪を短くしてグラウンドに現れた大谷は、トラウトと握手すると、ハグを交わし、何やら言葉を交わしているようだった。米