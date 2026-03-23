花車優 選手2024年9月 競泳アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権が2026年3月19日～22日に東京アクアティクスセンター（東京都）で行われ、香川県勢が活躍しました。 坂出市出身の花車優選手（TASC）は、19日の男子100ｍ平泳ぎ決勝で59.76秒をマークし、2位に入りました。国際大会派遣標準記録には届かなかったものの、21日の男子200ｍ平泳ぎでも4位に入り、2種目で入賞を果たしました。 ま