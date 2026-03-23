「カロリーを減らしているのに、なぜか痩せない」そんな経験をした人も多いだろう。食事量を我慢しているのに結果が出ない背景には、これまで見落とされてきた体の仕組みが関係していることはご存知だろうか。【画像】『なぜヒトは脂質で痩せるのか』『なぜヒトは脂質で痩せるのか』より一部抜粋、再構成してお届けする。 なぜ糖を摂ると太るのか？ ここで、糖質が肥満を招く仕組みについて触れてみましょう。 僕たちは食