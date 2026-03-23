人気コスプレイヤーえなこが23日までに自身のインスタグラムを更新。“桜のアフタヌーンティー”ショットを公開した。「桜のアフタヌーンティー行ってきた」とつづり、桜の花と桜色のケーキなどデザートに囲まれているショットをアップした。現在、都内のホテルのティールームなどでは、桜をモチーフにしたアフタヌーンティーが提供されている。この投稿にフォロワーらからは「いつも可愛い」「桜の妖精かな？」「可愛い過