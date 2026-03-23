博報堂は、博報堂DYスポーツマーケティング、データスタジアムと共同で、アスリートの総合的なイメージを測定する「アスリートイメージ評価調査」2025年総括特別編を実施し、結果を発表しました。 山下プロが「清潔な」「華やかな」でランクイン 大谷翔平、山本由伸、早田ひな、坂本花織など今年のスポーツ界をにぎわせた選手が並ぶ中で、「清潔な」ランキングで