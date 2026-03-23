ラ・リーガ第29節が22日に行われ、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードが対戦した。リーグ連勝中も今回の一戦を前に首位のバルセロナと暫定7ポイント差と、逆転優勝へ勝ち続けるしかない2位のレアル・マドリード。前回対戦で2−5の大敗を喫した宿敵にリベンジを目指したダービーマッチではチャンピオンズリーグ（CL）ベスト8進出を決めたマンチェスター・シティ戦から先発2名を変更。負傷の守護神ティボー・クルトワ