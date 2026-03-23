やさしい味わいで、毎日の献立に大活躍の鶏肉。なかでも不動の人気を誇る鶏肉おかずといえば、やっぱりから揚げです。本記事では、ワタナベマキさんが大好きな「梅から揚げ」と「塩にんにくから揚げ」のレシピをご紹介します。材料もつくり方もシンプルの極み。なのに、それぞれ深みのあるおいしさにビックリ！長年つくり続けて磨かれてきた、とっておきのレシピです。 梅から揚げ 梅から揚げ 味つけは梅干しと酒だけなの