ワタナベマキさんのとっておき「梅から揚げ＆ 塩にんにくから揚げ」レシピを公開！

やさしい味わいで、毎日の献立に大活躍の鶏肉。なかでも不動の人気を誇る鶏肉おかずといえば、やっぱりから揚げです。

本記事では、ワタナベマキさんが大好きな「梅から揚げ」と「塩にんにくから揚げ」のレシピをご紹介します。

材料もつくり方もシンプルの極み。なのに、それぞれ深みのあるおいしさにビックリ！ 長年つくり続けて磨かれてきた、とっておきのレシピです。

梅から揚げ

梅から揚げ

味つけは梅干しと酒だけなのに、まろやかで複雑な味。

梅干しの酸味とうまみで、飽きずにエンドレスで食べられます。

材料（2人分）

鶏もも肉 … 1枚（300g）

梅干し（塩分14％*╱赤じそ漬けがよい） … 2コ（30g）

◎酒╱小麦粉╱片栗粉╱油



＊梅干しの塩分が8～10％の場合は、しょうゆ小さじ約1/4を2で加えるとよい。

［1人分420kcal 調理時間15分（鶏肉に下味をつけておく時間は除く）］

1 鶏肉は余分な脂肪を除いて8等分に切り、水けを拭いてボウルに入れる。梅干しを大きめにちぎって種ごと加え、酒大さじ1を加える。全体がなじむまで混ぜ、30分間以上おく。

2 1に小麦粉大さじ2を加えてよく混ぜ、1コずつ形を整える。揚げる直前に表面に片栗粉大さじ3～4をまぶす。

3 鍋に油を3cm深さまで注ぎ、中火にかける。170℃になったら2を1コずつ入れ、軽く色づくまで約6分間揚げ（途中、下のほうが固まってきたら上下を返す）、取り出す。

4 浮いている衣などを除いて油の温度を200℃に上げ、再度鶏肉を入れて上下を返しながら2分間ほど揚げる。

塩にんにくから揚げ

塩にんにくから揚げ

鶏肉のうまみをにんにくと塩、酒が強力にバックアップ！

食べる際にレモンをキュッと搾るのもおすすめです。

材料（2人分）

鶏もも肉 … 1枚（300g）

にんにく（すりおろす） … 1かけ分

◎塩╱酒╱小麦粉╱片栗粉╱油



［1人分420kcal 調理時間15分（鶏肉に下味をつけておく時間は除く）］



1 鶏肉は余分な脂肪を除いて8等分に切り、水けを拭いてボウルに入れる。塩小さじ2/3、にんにく、酒大さじ1を加えて全体になじむまで混ぜ、30分間以上おく。

2 「梅から揚げ」（上記参照）のつくり方2～4と同様に衣をつけ、揚げる。



教えてくれた人

ワタナベマキ

料理研究家。母や祖母から伝えられた手仕事を土台に、季節感と温かみのある料理をつくり続けている。

NHK『きょうの料理ビギナーズ』2026年4月号より

撮影・邑口京一郎／スタイリング・肱岡香子／取材＆文・遠藤綾子

巻頭企画「長谷川あかりの 春の香りごはん」では、爽やかな香りが特長の野菜やスパイスを組み合わせた、おしゃれな10品を紹介します。

セロリのクミン春巻／せりの香りの春の湯豆腐など、長谷川あかりさんならではのレシピを紹介