AIの能力は急速に発展しており、すでにさまざまなタスクをこなしたり複雑な計算を完了したりできるようになっていますが、クリエイティブな文章の生成はチャットAIが出始めた頃からほとんど進歩していません。AIのライティング能力がなかなか向上しない理由について、The Atlanticが専門家の意見をまとめています。The Human Skill That Eludes AI - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/technology/2026/03/ai-creative-writ