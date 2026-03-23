AIモデルがクリエイティブな文章を書けないのは初期モデルに見られた創造性や独創性を抑制してビジネス用途に特化させたせいだという指摘

AIモデルがクリエイティブな文章を書けないのは初期モデルに見られた創造性や独創性を抑制してビジネス用途に特化させたせいだという指摘