「他のドリフトスポットも一斉検挙してほしい」との意見も愛知県警は2026年2月16日に、公式SNSを通じて、ナンバープレートを取り外し、無車検かつ無保険の状態でクルマを運転した外国籍の男を逮捕したと発表しました。事件の現場は弥富市にある鍋田ふ頭でした。この場所は大規模なコンテナターミナルで、通常は海運関係者以外の出入りは少ないですが、夜間になるとドリフト走行を目的とするグループが集まることで知られていま