「他のドリフトスポットも一斉検挙してほしい」との意見も

愛知県警は2026年2月16日に、公式SNSを通じて、ナンバープレートを取り外し、無車検かつ無保険の状態でクルマを運転した外国籍の男を逮捕したと発表しました。

事件の現場は弥富市にある鍋田ふ頭でした。この場所は大規模なコンテナターミナルで、通常は海運関係者以外の出入りは少ないですが、夜間になるとドリフト走行を目的とするグループが集まることで知られています。

【画像】「えっ…」 これが「逮捕された外国人のナンバーレス・無車検車両」です！

ドリフト走行とは、意図的にタイヤを横滑りさせる運転技術です。繊細なアクセルワークとステアリング操作が要求され、モータースポーツの競技やテクニックとしては確立されていますが、公道で行うことは極めて危険です。タイヤが路面を擦る大きな音（スキール音）を発生させるだけでなく、路面にタイヤ痕を残し、道路を損傷させるほか、コントロールを失えば容易にスピンし、他の交通を巻き込む大事故につながる可能性があります。

愛知県警は今回の発表に際し、「ナンバー取り外し運転は犯罪!!」と、絵文字を用いて異例の強い調子で警告しました。SNSの投稿には「【＃交通捜査課】昨年末の深夜に鍋田埠頭で、前部ナンバープレートを取り外した状態で無車検 無保険の車を運転した、外国籍の運転者を逮捕しました。」と記されています。

投稿に添付された写真には、男が運転していたとみられるクルマが写っており、車体は紫色に塗装され、派手な改造が施された国産セダンです。フロント部分はバンパーごと取り外され、大型のインタークーラーがむき出しになっており、車両にチューニングが施されていることがうかがえます。

また、ドリフト走行で摩耗しやすいリアタイヤのためか前後のホイールは異なり、タイヤが車体からはみ出す「ハミタイ」と呼ばれる不正改造の状態でした。この時点で、ナンバープレートの表示義務違反と保安基準不適合という、少なくとも2つの道路運送車両法違反が確認できます。

さらに、このクルマは車検切れ（無車検）の状態で、すべてのクルマに加入が義務付けられている自賠責保険にも入っていませんでした（無保険）。車検が切れたクルマは、公道を安全に走行するための最低限の基準を満たしているか不明であり、走行中の故障や部品の脱落で周囲に危害を及ぼす恐れがあります。自賠責保険が未加入の場合、万が一事故を起こしても被害者に対する最低限の補償すら行えず、相手を救済することができません。

県警は投稿の中で、それぞれの違反に対する罰則も解説しています。「ナンバー表示義務違反」は50万円以下の罰金、「無車検」は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、「自賠責法違反」は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されるとのことです。

危険な走行行為に加え、クルマの状態も複数の法律に違反しており、日本の交通ルールを著しく軽視した極めて悪質な事案といえます。今後、警察による詳しい捜査が行われるものとみられます。

この一件に関して、ネット上やSNSでは、考え得る限りの交通違反を重ねていることに対して、「まさに役満」「ここまでルールを守る気がないのは悪質すぎる」と呆れる声や強い憤りの声が多数上がっています。

また、無保険であることに対し、「まともな賠償が受けられず、被害者が泣き寝入りする羽目になる」「絶対に公道に出してはいけない存在」といった厳しい意見が相次いでいます。

さらに逮捕や罰金だけでは、また別の車で同じことを繰り返すのではないかという指摘も多く、「海外のように、悪質な違法改造車はその場で没収し、スクラップ（プレス機で潰す）にする法律を作るべき」という意見も見られました。

対して、愛知県警の行動に対して「警察グッジョブ！」「これからも徹底的に取り締まってほしい」「他のドリフトスポットも一斉検挙してほしい」といった労いと期待の声が寄せられています。