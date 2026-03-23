【ベルギー・リーグ第30節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 1-3(前半0-2)サンジロワーズ<得点者>[シ]O. Diouf(79分)[サ]クリスチャン・バージェス(23分)、ロス・サイケス(27分)、B. Zeneli(56分)