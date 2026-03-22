Mr.Childrenの桜井和寿（56）が22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。名曲誕生の秘話を明かした。インタビュアーの林修は、ミスチル最大276万枚を売り上げた名曲「Tomorrow never knows」について「この曲、もともと『Tomorrow never knows』ってタイトルではなかった？」と質問。桜井は「なかったようですね。僕もこの番組に出るにあたり予習しました。“覚えてないです〜”で話終わっちゃダメだなと思