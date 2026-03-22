現職と新人の一騎打ちとなった任期満了に伴う山形県鮭川村の村長選挙は、22日の投開票の結果、新人で前の村議会議員の西野桂一さん（62）が、現職を破って初当選を果たしました。開票結果は西野桂一さん（62）が1387票、元木洋介さん（77）が1093票でした。新人の西野さんが、現職で6回目の当選を目指した元木さんにおよそ300票の差をつけて初当選しました。当選後、西野さんは支援者を前に「新しい発想と情熱で新しい村づくりに向