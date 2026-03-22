［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜FM／３月22日／MUFGスタジアム川崎フロンターレに５−０で勝利した一戦。横浜F・マリノスの天野純に出番が回ってきたのは、後半スタートからだった。「（遠野）大弥に（右足を負傷する）アクシデントが出てしまったので、苦しいリハビリを経て今プレーしていることも分かっていたので、しっかり彼の代わりができるように責任を持って入りました」強い想いを持ってピッチに入っ