マリノス天野純が存在価値を示す２G１A。自身２点目のビューティフルショットにも手応え「俺らしいゴールでした」
［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜FM／３月22日／MUFGスタジアム
川崎フロンターレに５−０で勝利した一戦。横浜F・マリノスの天野純に出番が回ってきたのは、後半スタートからだった。
「（遠野）大弥に（右足を負傷する）アクシデントが出てしまったので、苦しいリハビリを経て今プレーしていることも分かっていたので、しっかり彼の代わりができるように責任を持って入りました」
強い想いを持ってピッチに入った天野は、１ー０で迎えた53分にネットを揺らす。ジョルディ・クルークスが左サイドから挙げたクロスに、背番号40が頭で合わせるが、川崎の三浦颯太にブロックされる。しかし、そのこぼれ球を自ら左足で押し込んだ。
62分には、谷村海那との連係で中央から攻め上がり、ペナルティエリア手前から左足を一振り。天野の綺麗なカーブを描いたビューティフルショットは、ゴール左に突き刺さった。
さらに、72分にユーリ・アラウージョがゴールを奪った、その６分後の右CKの場面。キッカーを務めた天野は、ジェイソン・キニョーネスにドンピシャのボールを供給し、ゴールをお膳立てした。
「１点目はジョルディから良いボールがきて、１発で決められたらジョルディにもアシストがついてハッピーでしたけど、決められて良かった。２点目は俺らしいゴールでした」
53分のゴールの後、天野の目には涙があった。
「家族に不幸なことがあって、（３月18日の）水戸戦は試合に出られるメンタルではなかった」
そう明かした34歳アタッカーは「神様は見ているというか、これを続けていきたい」と喜びも口にする。
今季はまだスタメン出場のない天野だが、今節は途中から試合に出てチームに勢いをもたらすゲームチェンジャーの役割をしっかりこなしたと言える。
「自分の立場的にやらないといけないですし、結果を残さないといけない立場だとも思っていたので、それができて良かったです。言葉で話せるタイプではないし、若い選手も多いので、自分が背中で引っ張っていくことが一番説得力があると思う」
天野の自らの存在価値を示す２ゴール・１アシストだった。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】天野の２ゴール！
川崎フロンターレに５−０で勝利した一戦。横浜F・マリノスの天野純に出番が回ってきたのは、後半スタートからだった。
「（遠野）大弥に（右足を負傷する）アクシデントが出てしまったので、苦しいリハビリを経て今プレーしていることも分かっていたので、しっかり彼の代わりができるように責任を持って入りました」
62分には、谷村海那との連係で中央から攻め上がり、ペナルティエリア手前から左足を一振り。天野の綺麗なカーブを描いたビューティフルショットは、ゴール左に突き刺さった。
さらに、72分にユーリ・アラウージョがゴールを奪った、その６分後の右CKの場面。キッカーを務めた天野は、ジェイソン・キニョーネスにドンピシャのボールを供給し、ゴールをお膳立てした。
「１点目はジョルディから良いボールがきて、１発で決められたらジョルディにもアシストがついてハッピーでしたけど、決められて良かった。２点目は俺らしいゴールでした」
53分のゴールの後、天野の目には涙があった。
「家族に不幸なことがあって、（３月18日の）水戸戦は試合に出られるメンタルではなかった」
そう明かした34歳アタッカーは「神様は見ているというか、これを続けていきたい」と喜びも口にする。
今季はまだスタメン出場のない天野だが、今節は途中から試合に出てチームに勢いをもたらすゲームチェンジャーの役割をしっかりこなしたと言える。
「自分の立場的にやらないといけないですし、結果を残さないといけない立場だとも思っていたので、それができて良かったです。言葉で話せるタイプではないし、若い選手も多いので、自分が背中で引っ張っていくことが一番説得力があると思う」
天野の自らの存在価値を示す２ゴール・１アシストだった。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】天野の２ゴール！