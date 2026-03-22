22日午後5時56分ごろ、伊豆諸島で震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。県内で観測された地震は以下の通り。【震度1】 東伊豆町震源地は房総半島南方沖。震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。