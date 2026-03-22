ヒューマンホールディングス（2415、東証スタンダード）。1985年教育事業で創業（ex、87年には日本語学校設立）、人材関連事業、介護事業が主要3本柱。【こちらも】石川製作所、防衛機器が収益押し上げ株価は昨年来高値更新具体的にどんな会社かを覗き始めて、怒りを覚えた。ヒューマンHDに対してではない。ヒューマンHDの介護事業は前3月期総売上高:1003億2800万円の12.3%を占める。主軸は「ホームヘルパー」「訪問マッサ