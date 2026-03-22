ヒューマンホールディングス（2415、東証スタンダード）。1985年教育事業で創業（ex、87年には日本語学校設立）、人材関連事業、介護事業が主要3本柱。

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具体的にどんな会社かを覗き始めて、怒りを覚えた。ヒューマンHDに対してではない。

ヒューマンHDの介護事業は前3月期総売上高:1003億2800万円の12.3%を占める。主軸は「ホームヘルパー」「訪問マッサージ」「リハビリデイサービス」「小規模多機能型介護・看護」。

そんな介護事業のホームページに目を転じた時、【注意喚起】詐欺・なりすまし連絡にご注意をと言う表題が目に飛び込んだ。昨今、警察官になりすました詐欺事件の類が多く報道される。表題を受け以下の様な赤字の警告が記されていた。

*電話・メール・SMS（LINE等）を通じて金銭の支払いや個人情報の提供を求めるものにご注意。

*特に注意が必要な手口（最新情報）

1、LINEグループ作成とQRコードの送信を依頼するもの・「新しいLINEグループを作成して欲しい」・「他のメンバーは招待しないでください」・「作成後にグループのQRコードや招待リンクを返信して欲しい」などを指示するもの。当社では役員や社員が、メール等を通じてLINE等のSNSでのグループ作成や、QRコード等の送付を依頼することはない。

2、SNSグループやチャットサービス（LINE・Teams）への参加誘導

3、QRコード自体を悪用した詐欺（QRコード搾取）

実際にそうした手口で、詐欺被害にあっているのかは確認していない。が、敢えてこう結んでいる。

X当社グループが行うことはありません・不意に金銭の振込や電子マネー購入の依頼・個人情報・認証情報（ID・パスワード等）を外部で聞くこと・LINEグループの作成やQRコード送付を個別に依頼すること・不審なURLや添付ファイルを指定すること

つくづく思う。老齢に伴う容易でない現実と真摯に取り組んでいる人々あざ笑うかのように詐欺を働くやつなど「うまに蹴られて・・・」である。

ヒューマンHDは一口に言えば「着実な収益動向」を見せている。前3月期までの5期間の平均で「3.16%増収、13.1%営業増益」、「26.5円配から75.5円配へ」。そして今3月期計画は「3.3%増収（1036億）、5.7%増益（36億円）」計画。

教育事業（児童教育/全日制専門教育/社会人教育/MBA/外国人向け日本語教育/留学/研修/オンライン英会話）、人材事業（人材派遣/人材紹介/転職サイト運営/業務委託）ともその分野は広い。

本稿作成中の株価は1800円台前半、予想税引き後配当利回り3.15%。昨年9月に2111円まで買い直され押しを入れ揉み合っている状況。配当利回りを享受しながら様子をみたい・・・