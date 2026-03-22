湖北省武漢市は春の訪れとともに、花見シーズンを迎えている。ここ数日、行楽に出かけている市民や観光客はわずか6元（約140円）で武漢市内を環状運転する普通列車に乗って、約1時間50分の武漢一周旅行を楽しめることを発見。経済的で新鮮味のある春のアクティビティーだと話題になっている。新華社が伝えた。中国鉄路武漢局集団は14日、武漢市内で普通列車環状線の運行を開始した。1日4本運行されており、武漢東駅を出発して1周し