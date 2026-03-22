約140円で武漢市内を一周旅行できる列車が人気に―中国

湖北省武漢市は春の訪れとともに、花見シーズンを迎えている。ここ数日、行楽に出かけている市民や観光客はわずか6元（約140円）で武漢市内を環状運転する普通列車に乗って、約1時間50分の武漢一周旅行を楽しめることを発見。経済的で新鮮味のある春のアクティビティーだと話題になっている。新華社が伝えた。

中国鉄路武漢局集団は14日、武漢市内で普通列車環状線の運行を開始した。1日4本運行されており、武漢東駅を出発して1周して再び出発駅に戻る。この環状線では長江を2度渡るほか、東湖景勝地や黄鶴楼、武漢長江大橋、亀山電視塔（テレビ塔）、漢口駅、武昌駅といった武漢市のランドマークをつないでいる。



「緑皮車（従来の普通列車）」7両で編成されており、青いカバーの座席に座って、窓を少し開け、心地よい春の風を受けながら、ガタンゴトンというリズムに揺られ、外の美しい景色を見ていると、まるで過去にタイムスリップしたかのような気分を味わうことができる。

日中には日中の楽しみがあり、夜には夜の魅力がある。運行されている4本のうち、2本は午後6時50分と55分に武漢東駅から出発する。そして、それぞれ午後7時25分と8時5分に武漢長江大橋を通過するため、乗客は車窓から美しい夜景を見ることができるほか、長江両岸の見事なライトアップを堪能することもできる。

質の高い乗車体験とリーズナブルな料金が相乗効果を生み出している。全行程の料金はわずか6元で、漢口駅から武昌駅だけの場合、所要時間は約20分で、料金は2元（約45円）だ。武昌駅から武漢東駅まで乗る場合は、所要時間が約25分で、料金は3元（約70円）。14日と15日だけでも延べ約7500人が武漢東駅から乗り、1周してまた武漢東駅に戻って来た。（提供/人民網日本語版・編集/KN）