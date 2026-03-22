バレーボールSVリーグのアランマーレ山形は22日、山形県酒田市でホーム最終戦に臨みましたが、勝利を挙げることはできませんでした。来シーズンから秋田県に本拠地を移すアランマーレ山形。ホーム最終戦は第1セットを落とすと第2、第3セットも競り負け、セットカウント3対0のストレートで敗れました。通算成績は3勝37敗です。