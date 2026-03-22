2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第3位は――。▼第1位海外紙が｢日本で唯一輝く半導体メーカー｣と称賛…この1年で"株価11倍" AIブームに乗った日本企業の名前▼第2位過去最高益なのに株価が半減…投資家の"ディズニー離れ"を招いた｢値上げ｣｢年パス廃止｣の代償▼第3位試合がないのに3万人が集まる…儲からないサッカースタジアムを1000億円で作ったジャ