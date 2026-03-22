女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート）のインスタグラムが22日までに更新され、オフショットを公開した。同番組は「収録スタジオ前の壁には撮影オフショットがたくさん」「ほんの一部だけをチラッとご紹介。コメントは直筆です。今後、公式SNSでご紹介していきますね」と明かし、見上と上坂の直筆コメント入りの折り紙やテープでデコレーションされているオフショ